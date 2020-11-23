أمير الكويت وولي عهده يبعثان ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين بنجاح قمة الرياض لمجموعة العشرين

بعث أمير الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقیة تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزیز، هنأه خلالها بنجاح قمة الرياض لمجموعة العشرين برئاسة المملكة.
وأشاد أمير الكويت بما حظيت به القمة الهامة من تنظيم متقن وإدارة متميزة أسهمت في توصلها إلى قرارات بناءة وتوصيات مثمرة لا سيما في مجال تعزيز التعاون الدولي لمواجهة جائحة فیروس “كورونا” والحد من تداعياتها السلبية على مختلف مناحي الحياة.
وأشار إلى أن القمة أسهمت في تعزيز الجهود للإیفاء باستحقاقات متطلبات التنمية المستدامة التي ینشدھا الجمیع، ومواكبة التطورات المتلاحقة وخاصة فيما يتصل بالأوضاع الصحية.
وأكد أن ما حققته ھذه القمة من نجاح من خلال حرص جمیع أعضائها على المشاركة وبصورة فعالة بالرغم من الظروف الاستثنائية التي یمر بھا العالم أجمع إنما یؤكد جلیا ما تحظى به المملكة من تقدير ومكانة مرموقة لدى المجتمع الدولي والذي ھو مبعث فخر واعتزاز الجمیع. وفق “أخبار 24”.
من جهته، بعث ولي العھد الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ببرقیة تھنئة مماثلة إلى خادم الحرمین الشريفين عبر خلالها عن تهانيه بنجاح قمة الریاض لمجموعة العشرین، متمنیا للملك سلمان بن عبدالعزيز موفور الصحة ودوام العافية.