متى سيتوفر لقاح كورونا؟.. متحدث الصحة يُجيب

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الإثنين، أن العالم ومنظماته تتسارع للوصول إلى لقاح فعال وآمن، وهو تسارع غير مسبوق مع أي جائحة لإنتاج لقاح بهذا الدعم.
وقال العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي، إنه من المأمول أن يتاح اللقاح في الأشهر القريبة، مؤكدا أنه لا يمكن اعتبار اللقاح قابلا للاستخدام إلا بتحقق 3 جوانب رئيسية.
وأوضح أن هذه الجوانب الثلاثة هي أن يكون اللقاح فعالًا وقادرًا على صد الفيروس، وأنه آمن وليس له أية أعراض جانبية، والأمر الثالث هو اعتماده من الجهات المعنية بمنح التراخيص لمثل هذا النوع من الأمصال واللقاحات.
وتابع، أن الجهات المعنية في المملكة متمسكة بهذه الأمور، ولا تفرط بأي منها، وأن المملكة ستكون من أوائل الدول التي تحصل على اللقاحات. وفق “أخبار 24”.
وقال إنه لا يمكن العودة إلى شيء من المرونة في الحياة الطبيعية، حتى يحصل الإنسان بنفسه على اللقاح ويطمئن أن هذا اللقاح قد آتى ثماره، وحتى هذا الوقت الذي يمكن أن يكون آخر هذا العام أو أوائل العام المقبل، فالعودة بحذر ضرورة للجميع.
فيديو | متى يتم توفير لقاح #كورونا ؟#الإخبارية pic.twitter.com/ItDSCb2ViF
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 23, 2020