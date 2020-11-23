أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم (الإثنين)، تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك من خلال الشكاوى المصعدة للهيئة ومستويات اهتمام مقدمي الخدمة بالعميل.
وكشفت أن عدد الشكاوى التي صعدها المشتركون للهيئة بعد عدم حلها من قبل مقدمي الخدمة، بلغت حوالي 14.7 ألف شكوى تعاملت معها الهيئة وعالجتها.
وأكدت أن شركة “زين” كانت الأكثر تلقياً للشكاوى، بمعدل 30 شكوى لكل 100 ألف مشترك في الاتصالات المتنقلة، فيما كانت “فيرجين” الأقل استقبالًا للشكاوى بمعدل 3 شكاوى لكل 100 ألف مشترك.
وفق “أخبار 24”.