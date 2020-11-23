أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، تحضيراته اليوم الأحد، لمواجهة نظيره الفيصلي، المقرر لها غدًا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشهدت تدريبات الفريق اليوم مشاركة المدافع المصري أحمد حجازي بعد انتهاء فترة الحجر الصحي الخاص بالقادمين من خارج المملكة، للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.
فيما غاب لاعب الفريق، المغربي كريم الأحمدي، عن التدريبات الجماعية، بعدما تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ولذلك لن يلحق بمباراتي الفيصلي والقادسية في الدوري.
ويحتل الاتحاد المركز العاشر بجدول ترتيب فرق بطولة دوري المحترفين، برصيد 5 نقاط بعد مرور 4 جولات حيثُ فاز في مباراة وتعادل في مباراتين، بينما يحتل الفيصلي المركز الرابع بـ8 نقاط.
وفق “أخبار 24”.