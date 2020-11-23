“اتحاد القدم” يعلن جدول حكام مباريات اليوم.. “أندريس كونها” للقاء الهلال والنصر

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، تفاصيل حكام مباريات اليوم (الإثنين)، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي تنطلق اليوم بعد فترة التوقف الدولية.
ويشهد اليوم 6 مواجهات الأولى بين الرائد وأبها، والثانية بين ضمك والعين، والثالثة تجمع القادسية والباطن، ثم مباراة بين الفيصلي والاتحاد، والخامسة بين الأهلي والشباب، وأخيراً المواجهة بين الهلال والنصر.
وبحسب جدول الحكام الذي نشره الاتحاد فإن الحكم الأوروجوياني أندريس كونها سيتولى قيادة مباراة الهلال والنصر، على أن يساعده في تقنية الفيديو البولندي زبيغنيو دوبرنين وفهد العمري. وفق “أخبار 24”.
ويقود مباراة الفيصلي والاتحاد، الحكم فيصل البلوي، وخالد صلوي في تقنية الفيديو، ويساعده محمد العرمطي، فيما يدير مباراة الأهلي والشباب، الحكم محمد الهويش، فيما سيدير مباراة الرائد وأبها الحكم شكري الحنفوش، ولقاء القادسية والباطن الحكم عبدالله الحربي.