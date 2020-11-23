بالفيديو.. “الصحة”: لقاح كورونا سيكون متوفراً للجميع في المملكة مجاناً

أوضح وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري، اليوم (الإثنين)، أن لقاح فيروس كورونا سيكون متوفراً للجميع في المملكة مجاناً.
وأكد عبر قناة “الإخبارية”، أن لقاح فيروس كورونا يعتبر من أعراض الصحة العامة، ولهذا لا يدخل في موضوع التكاليف المادية.
وأشار إلى أن الوزارة تطمح أن تغطي لقاحات فيروس كورونا 70% من سكان المملكة بنهاية عام 2021.
فيديو | د. عبدالله عسيري لـ #الإخبارية: لقاح #كورونا سيكون متوفرا للجميع في #المملكة مجانا pic.twitter.com/hAmVMk0NZp
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 23, 2020
فيديو | د. عبدالله عسيري لـ #الإخبارية: نطمح أن تغطي لقاحات فيروس #كورونا 70% من سكان #المملكة بنهاية 2021 pic.twitter.com/RBjkzcto3K
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 23, 2020
وفق “أخبار 24”.