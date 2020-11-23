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أخبار محلية > بالفيديو.. “الصحة”: لقاح كورونا سيكون متوفراً للجميع في المملكة مجاناً
23/11/2020   6:03 م

بالفيديو.. “الصحة”: لقاح كورونا سيكون متوفراً للجميع في المملكة مجاناً

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أوضح وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري، اليوم (الإثنين)، أن لقاح فيروس كورونا سيكون متوفراً للجميع في المملكة مجاناً.

وأكد عبر قناة “الإخبارية”، أن لقاح فيروس كورونا يعتبر من أعراض الصحة العامة، ولهذا لا يدخل في موضوع التكاليف المادية.

وأشار إلى أن الوزارة تطمح أن تغطي لقاحات فيروس كورونا 70% من سكان المملكة بنهاية عام 2021.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الصحة”: لقاح كورونا سيكون متوفراً للجميع في المملكة مجاناً

أخبار محلية
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