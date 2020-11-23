بالفيديو.. مقيم بريطاني يقضي عطلته الأسبوعية في تنظيف شواطئ الخبر على مدى 30 عاماً

دأب مقيم من الجنسية البريطانية على مدى 30 عاماً على قضاء عطلة نهاية كل أسبوع في تنظيف شواطئ الخبر من المخلفات والنفايات التي يتركها المتنزهون خلفهم، في مبادرة شخصية نابعة من حبه وحرصه على البيئة.
وقال المقيم البريطاني السبعيني نيل ووكر في تقرير عرضته قناة “الإخبارية”، إنه قدم للمملكة قبل 30 عاماً، وعندما أراد الذهاب إلى الشاطئ لقضاء إجازته الأسبوعية، رأى النفايات والقوارير متناثرة على الشاطئ، ما دفعه إلى القيام بتنظيفه لقضاء وقت ممتع فيه. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن عمله في تنظيف الشاطئ دفع الجهات الأمنية وخفر السواحل إلى سؤاله عما يفعل للتأكد من عدم قيامه بعمل قد يؤذي سلامته وسلامة الجميع، مشيرا إلى أنه أوضح لهم أن ما يفعله بدافع منه في حماية البيئة.
فيديو | مقيم بريطاني يقضي نهاية الأسبوع بتنظيف شواطئ #الخبر على مدى 30 عاما بمبادرة شخصية منه لحماية البيئة#الإخبارية pic.twitter.com/cZbHCcpojQ
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 23, 2020