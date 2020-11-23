أسفرت عملية اعتراض وتفتيش لزورق في بحر العرب، اليوم (الإثنين)، عن ضبط ومصادرة كميات ضخمة من المواد المخدرة تقدّر قيمتها بـ 143 مليون دولار.
وتمكّنت قوة الواجب المختلطة 150 بقيادة القوات البحرية من تنفيذ العملية من خلال السفينة الفرنسية فلوريال، حيث تمت مصادرة 456 كجم من مادة “كريستال ميث” و364 كجم من مادة الهيروين المخدر.
يُذكر أن هذه العملية تعد الثالثة من نوعها منذ شهر أكتوبر الماضي، حيث تم خلال الأسابيع الماضية ضبط كمية 450 كجم من مادة “كريستال ميث” وأكثر من طن ونصف من مادة الحشيش المخدر.
وفق “أخبار 24”.