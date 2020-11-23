أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، اليوم (الإثنين)، عن القبض على شخص أتلف عدداً من أجهزة الرصد الآلي وسرق بعض أجزائها وباعها إلى وافدين في الأحساء.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، النقيب محمد الدريهم أن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على مواطن بعد قيامه بإتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي (ساهر) وسرقة بعض أجزائها، وبيعها على مقيمَيْن من الجنسيتين البنجلاديشية والهندية يعملان بمحلات لبيع السكراب.
وأكد أنه جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
وفق “أخبار 24”.