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أخبار المناطق > مستشفى يضع مواطنة على قيد الحياة في عداد المـوتى.. ومتحدث “صحة جازان” يعلق
24/11/2020   6:47 ص

مستشفى يضع مواطنة على قيد الحياة في عداد المـوتى.. ومتحدث “صحة جازان” يعلق

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تسبب مستشفى خاص بمنطقة جازان في معاناة مواطنة لمدة طويلة بعد أن قام بتسجيلها في عداد المـوتى وهي على قيد الحياة.   

وقال ابن المواطنة ويدعى موسى المناعي وفقاً لـ”سبق”، إن والدته كانت مرافقة لشقيقته التي توفـيت في المستشفى ذاته، إلا أن المستشفى وضع الأم مع ابنتها في عداد الموتـى، مطالباً الجهات المختصة بإنهاء معاناة والدته التي امتدت لفترة طويلة.   

من جانبه، أوضح المتحدث باسم صحة جازان محمد دراج، أن المستشفى أدخل بيانات لبلاغ حالة وفـاة بشكل غير صحيح، مبيناً أنه جرى تعديل البلاغ وإحالة الشكوى للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.  

مستشفى يضع مواطنة على قيد الحياة في عداد المـوتى.. ومتحدث “صحة جازان” يعلق

أخبار المناطق
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