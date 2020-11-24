بالصور.. أقدام “غوميز” و”الشهري” تقود الهلال لحسم ديربي الرياض أمام النصر في دوري المحترفين

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في حسم ديربي الرياض أمام نظيره النصر بعد الفوز بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما، مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاء هدف المباراة الأول لصالح نادي الهلال، في الدقيقة (60) عن طريق لاعبه الفرنسي غوميز، من ركلة جزاء وضعها على في منتصف المرمى، فيما سجل الهدف الثاني للهلال صالح الشهري في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة (98).
بهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 13 نقطة ليعود إلى صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين، فيما يتجمد رصيد النصر عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر.
بدأت أحداث الشوط الأول بعرضية أرضية من الجانب الأيمن عن طريق نجم الهلال محمد البريك، ولكن يمسكها حارس النصر براد غونز بسهولة، مع تمريرات قصيرة بين لاعبي الهلال وسط ضغط قوي من لاعبي النصر كاد البليهي أن يخطأ أمام مارتينيز.
وفي الدقيقة (16) هدد غوميز بفرصة هدف أول من نصيب الهلال بعد تمريرة بينية رائعة منه في اتجاه جيوفينكو المتواجد داخل منطقة الجزاء ناحية اليمين، أرسل عرضية أرضية على نقطة الجزاء يقابلها غوميز بتسديدة غير متقنة تمر بجوار القائم الأيسر لبراد غونز.
وفي الدقيقة (29) سدد كيم سو كرة قوية بعد ركنية من الجانب الأيمن، سددها خارج منطقة الجزاء ولكن تصطدم في جسد مدافع الهلال وسط مطالبات من لاعبي النصر بوجود ركلة جزاء.
وفي الدقيقة (45) قام سلطان الغنام بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بالقدم اليسرى، ولكن حارس الهلال حبيب الوطيان أبعدها ببراعة شديدة.
وفي الدقيقة (56) جاءت عرضية من كاريلو من الجانب الأيمن قابلها فييتو من نقطة الجزاء بتسديدة مقصية رائعة تمر بجوار القائم مع تدخل قوي من مايكون، وسط مطالبات من لاعبي نادي الهلال بوجود ركلة جزاء.
وفي الدقيقة (57) عاود حكم المباراة إلى تقنية الفار، لحسم ركلة جزاء لصالح فييتو لاعب الهلال بعد تدخل قوي من لاعب النصر مايكون أثناء تسديد الأرجنتيني للكرة.
وشهدت الدقيقة (65) تسديدة من ركلة حرة مباشرة عن طريق مارتينيز تصطدم في سلمان الفرج خلال وجوده في الحائط البشري يفشل حبيب الوطيان في الخروج على الكرة بشكل صحيح ليقابلها عبد الإله العمري برأسية قوية تمر خطيرة للغاية بجوار القائم الأيمن.
وفي الدقيقة (66) حكم المباراة يلغي هدفا لنجم النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله، بعد العودة لتقنية الفار، بسبب وجود نورالدين أمرابط في موقف تسلل في بداية الهجمة.
وفي الدقيقة (76) جاءت صاروخية قوية من نور الدين أمرابط من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها ببراعة حارس الهلال حبيب الوطيان لتعود مرة أخرى إلى حمدالله يسددها من جديد تصطدم في جسد مدافع الهلال وتخرج إلى ركنية.
وفق “أخبار 24”.