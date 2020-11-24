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أخبار محلية > مصدر مسؤول: نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة نتيجة اعتداء إرهابي بمقذوف
24/11/2020   6:44 ص

مصدر مسؤول: نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة نتيجة اعتداء إرهابي بمقذوف

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كشف مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، اليوم الإثنين، عن وقوع انفجار في تمام الثالثة وخمسين دقيقة من صباح اليوم، في خزان للوقود يتبع محطة توزيع للمنتجات البترولية شمال جدة.

وأوضح أن الانفجار وقع نتيجة اعتداء إرهابي بمقذوف، مؤكدًا أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماده كلياً، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأشار إلى أن إمدادات شركة أرامكو من الوقود لعملائها لم تتأثر بالانفجار الناتج عن العمل الإرهابي، مشددًا على إدانة المملكة الاعتداء الجبان. وفق “أخبار 24”.

وذكر أن هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تستهدف المنشآت الحيوية، على غرار ما حدث بالقرب من منصة التفريغ العائمة في جازان، تستهد أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم.

مصدر مسؤول: نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة نتيجة اعتداء إرهابي بمقذوف

أخبار محلية
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