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أخبار المناطق > التحالف: الاعتداء الحوثي على محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة استهدف إمدادات وأمن الطاقة العالمي
24/11/2020   6:46 ص

التحالف: الاعتداء الحوثي على محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة استهدف إمدادات وأمن الطاقة العالمي

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علَّقت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، على البيان الصادر من وزارة الطاقة بشأن نشوب حريق في خزان للوقود بمحطة توزيع للمنتجات البترولية بمدينة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أنه بالإشارة إلى البيان الصادر من وزارة الطاقة، فإنه ثبت تورط المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بالحادث الإرهابي، مشيرًا إلى أن الحادث لا يستهدف المقدرات الوطنية للمملكة فقط ولكن يستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته وأمن الطاقة العالمي.

وذكر المالكي أن الاعتداء يأتي امتدادًا للأعمال الإرهابية التي تستهدف المنشآت النفطية في “بقيق وخريص”، مشيرًا إلى أن هذا هو النهج الذي تبنته المليشيات الإرهابية وأثبتت الأدلة تورط النظام الإيراني فيها، من خلال استخدام أسلحة نوعية إيرانية من نوع كروز وطائرات بدون طيار مفخخة. وفق “أخبار 24”.

وقال إن استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ومنها المنشآت النفطية بطريقة ممنهجة يخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده ويرتقي إلى جرائم الحرب، مؤكدًا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين ومحاسبة العناصر الإرهابية المخططة والمنفذة للعمليات العدائية.

التحالف: الاعتداء الحوثي على محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة استهدف إمدادات وأمن الطاقة العالمي

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