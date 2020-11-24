بالفيديو.. حركة طبيعية وانسيابية مرورية في شوارع جدة بعد ساعات من الاعتداء الحـوثي

رصد تقرير تلفزيوني وضع مدينة جدة بعد الاعتـداء الـحـوثي الذي استهدف خزان وقود في محطة لتوزيع المواد البترولية.
وأظهر التقرير الذي عرضته قناة “الإخبارية”، انسيابية في حركة المرور بطريق الحرمين القريب من المحطة المستهدفة، حيث أكد مراسل القناة أن الحياة طبيعية ولم يحدث شيء يعكر صفو سكان جدة. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن انفجـاراً وقع صباح أمس (الإثنين) في خزان وقود يتبع لمحطة توزيع بترولية في جدة؛ وذلك نتيجة اعتـداء إرهـابي بمقذوف حـوثي، ولم يسفر الهجوم عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.
فيديو | مراسل #الإخبارية من #جدة: الحركة طبيعية في محيط المحطة ولم ينتج عن الاعتداء أي إصابات أو خسائر pic.twitter.com/m3cNio5GTi
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 23, 2020