نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > بالفيديو.. متحدث “المساحة الجيولوجية” يوضح سبب حدوث هزة أرضية بجازان
24/11/2020   6:49 ص

بالفيديو.. متحدث “المساحة الجيولوجية” يوضح سبب حدوث هزة أرضية بجازان

+ = -
690

علق المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل على الهزة الأرضية التي شهدتها محافظة الشقيق بمنطقة جازان أول أمس (الأحد) بقوة 3.19 على مقياس ريختر، مؤكداً أن الأمر لا يدعو للقلق.  

وقال أبا الخيل في مداخلة لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الهزة ضعيفة وحدثت بسبب الفالق الموجود في البحر الأحمر، مبيناً أنه وقعت هزة ارتدادية أخرى بعد الأولى بنحو ساعتين.   وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن الهزة الارتدادية كانت بقوة 1.39 وهو مؤشر مطمئن يعني أن الهزة سوف تختفي، وشدد على أن المنطقة آمنة تماماً ولا يوجد ما يستدعي الخوف لأنها ليست منطقة زلازل.

بالفيديو.. متحدث “المساحة الجيولوجية” يوضح سبب حدوث هزة أرضية بجازان

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885123067.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.