بالفيديو.. متحدث “المساحة الجيولوجية” يوضح سبب حدوث هزة أرضية بجازان

علق المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل على الهزة الأرضية التي شهدتها محافظة الشقيق بمنطقة جازان أول أمس (الأحد) بقوة 3.19 على مقياس ريختر، مؤكداً أن الأمر لا يدعو للقلق.
وقال أبا الخيل في مداخلة لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الهزة ضعيفة وحدثت بسبب الفالق الموجود في البحر الأحمر، مبيناً أنه وقعت هزة ارتدادية أخرى بعد الأولى بنحو ساعتين. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الهزة الارتدادية كانت بقوة 1.39 وهو مؤشر مطمئن يعني أن الهزة سوف تختفي، وشدد على أن المنطقة آمنة تماماً ولا يوجد ما يستدعي الخوف لأنها ليست منطقة زلازل.
“المساحة الجيولوجية” توضح لياهلا حقيقة وقوع #هزة_أرضية في #جازان
أ. طارق أبا الخيل المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية يؤكد: جازان آمنة تماما..#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/SiWI5mVmGt
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 23, 2020