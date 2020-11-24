بالفيديو.. أبرز 10 قمم دولية وعربية استضافتها المملكة على مدار تاريخها

عرضت دارة الملك عبدالعزيز تقريراً عن أبرز القمم العربية والدولية التي استضافتها المملكة على مدار تاريخها، وذلك تزامناً مع اختتام أعمال قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الرياض على مدار يومين.
وتضمن التقرير 10 من أبرز القمم التي احتضنتها البلاد:
– استضافت مكة المكرمة أول مؤتمر قمة إسلامي، وكان ذلك عام 1344 هـ (1926 م).
– في عام 1395 هـ (1975 م)، عقد مؤتمر القمة الثلاثي في الرياض بين المملكة ومصر وسوريا، وكان من أبرز نتائجه العمل المشترك لتحقيق السلام في الأراضي العربية المحتلة والشرق الأوسط.
– في عام 1396 هـ (1976 م)، عقدت قمة ثلاثية بين المملكة ومصر والسودان في مدينة جدة، ومن أبرز أعمالها مناقشة القضايا العربية والدولية بهدف توحيد العمل العربي المشترك. وفق “أخبار 24”.
– بعد القمة الثلاثية، استضافت الرياض في نفس العام مؤتمر القمة السداسي بمشاركة المملكة والكويت ومصر وسوريا ولبنان وفلسطين، وأبرز نتائجه كان الاتفاق على الخطوات اللازمة لاستقرار لبنان وحماية المقاومة الفلسطينية، والحفاظ على تضامن الدول العربية.
– في عام 1401 هـ (1981 م)، عقد في الطائف مؤتمر القمة الإسلامي الثالث، وأبرز نتائجه كان التأكيد على تضامن المسلمين وتقوية الروابط بين الدول الإسلامية لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.
– في عام 1428 هـ (2007 م)، استضافت الرياض القمة العربية العادية التاسعة عشرة، ومن نتائجها: تحصين الهوية العربية وترسيخ الانتماء، والعمل المشترك في المجالات التربوية والثقافية والعلمية، ونشر الاعتدال والتسامح ونبذ التطرف، وترسيخ التضامن العربي.
– وفي العام 1438 هـ (2017 م)، استضافت العاصمة الرياض 3 قمم كبرى وهي: القمة السعودية الأمريكية لتعزيز العلاقات الاقتصادية، والقمة الخليجية الأمريكية لتأسيس مركز لتجفيف منابع الإرهـاب، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية لتأسيس مركز عالمي مقره الرياض لمواجهة الفكر المتطرف “اعتدال”.
#فيديو الدارة |📺#الرياض مدينة سلام ونماء،أصبحت قمة للقمم ذات التأثير الفعال في الحدث العالمي، مجموعة من أبرز القمم العربية والدولية وتاريخها التي احتضنتها المملكة العربية السعودية في هذا الرصد لـ #دارة_الملك_عبدالعزيز#لنلهم_العالم_بقمتنا pic.twitter.com/ebZJukqeGc
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) November 23, 2020