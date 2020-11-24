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أخبار المناطق > بالفيديو.. فتاة سعودية تترك وظيفتها بأحد البنوك لتقتحم عالم المجوهرات وتؤسس علامة تجارية
24/11/2020   6:50 ص

بالفيديو.. فتاة سعودية تترك وظيفتها بأحد البنوك لتقتحم عالم المجوهرات وتؤسس علامة تجارية

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نجحت فتاة سعودية تُدعى حنين القنيبط في تأسيس علامة تجارية في عالم المجوهرات، بعد أن تركت وظيفتها في أحد البنوك وسافرت لتدرس المجوهرات خارج المملكة.   

وقالت القنيبط خلال مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إنها أدخلت على المجوهرات التي تصنعها الطابع النجدي؛ من أجل إحياء التراث بطريقة عصرية للأجيال الجديدة، مبينةً أنها حصلت على شهادة الجيمولوجيا في الأحجار الكريمة.   

وأضافت أنها كانت تذهب إلى محلات الذهب مع والدتها وجدتها في صغرها وتعلمت فن البيع والشراء، مشيرة إلى أن حبها للرسم من الطفولة جعلها بارعة في التصميم. 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. فتاة سعودية تترك وظيفتها بأحد البنوك لتقتحم عالم المجوهرات وتؤسس علامة تجارية

أخبار المناطق
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