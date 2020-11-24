شاهد.. شباب يتحدون إعاقتهم بمشروع “قهوة” ويكشفون عن الصعوبات التي واجهتهم

تمكن مجموعة شباب سعوديين من ذوي الاحتياجات الخاصة من تحدي إعاقاتهم وتحقيق حلمهم وافتتاح مشروعهم الخاص في صناعة القهوة.
وأوضح أحد الشباب خلال حديثه بلغة الإشارة مع قناة “الإخبارية”، أنهم خلال تواجدهم في أمريكا قرروا عمل القهوة وبيعها داخل الفندق الذي كانوا يقطنون فيه، مبيناً أنهم حصلوا على بسطة صغيرة لعمل القهوة وبيعها وكانت تتهافت الناس عليهم، وبعد جائحة “كورونا” توقفوا عن العمل وقرروا العودة إلى المملكة وتنفيذ المشروع فيها. وفق “أخبار 24”.
وقال شاب آخر إن هناك صعوبات أخرى واجهتهم في البداية، منها أن بعض الزبائن كان يطلب القهوة عن طريق الكلام وليس بطريقة الإشارة رغم علمه بحالتهم الصحية، إضافة إلى أن بعض الزبائن أيضاً كانوا يتذمرون ويتركون الموقع عندما يُطلب منهم التحدث بصوت عال حتى يستطيعوا أن يسمعوهم لتنفيذ طلبهم.
فيديو | شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة يقاومون الصعاب ويسجلون نجاحا في مشروع “قهوة”#الإخبارية pic.twitter.com/VlmwXVhUCN
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 23, 2020