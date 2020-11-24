نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > شاهد.. شباب يتحدون إعاقتهم بمشروع “قهوة” ويكشفون عن الصعوبات التي واجهتهم
24/11/2020   6:50 ص

شاهد.. شباب يتحدون إعاقتهم بمشروع “قهوة” ويكشفون عن الصعوبات التي واجهتهم

+ = -
495

تمكن مجموعة شباب سعوديين من ذوي الاحتياجات الخاصة من تحدي إعاقاتهم وتحقيق حلمهم وافتتاح مشروعهم الخاص في صناعة القهوة.   

وأوضح أحد الشباب خلال حديثه بلغة الإشارة مع قناة “الإخبارية”، أنهم خلال تواجدهم في أمريكا قرروا عمل القهوة وبيعها داخل الفندق الذي كانوا يقطنون فيه، مبيناً أنهم حصلوا على بسطة صغيرة لعمل القهوة وبيعها وكانت تتهافت الناس عليهم، وبعد جائحة “كورونا” توقفوا عن العمل وقرروا العودة إلى المملكة وتنفيذ المشروع فيها.    وفق “أخبار 24”.

وقال شاب آخر إن هناك صعوبات أخرى واجهتهم في البداية، منها أن بعض الزبائن كان يطلب القهوة عن طريق الكلام وليس بطريقة الإشارة رغم علمه بحالتهم الصحية، إضافة إلى أن بعض الزبائن أيضاً كانوا يتذمرون ويتركون الموقع عندما يُطلب منهم التحدث بصوت عال حتى يستطيعوا أن يسمعوهم لتنفيذ طلبهم. 

 

شاهد.. شباب يتحدون إعاقتهم بمشروع “قهوة” ويكشفون عن الصعوبات التي واجهتهم

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885123076.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.