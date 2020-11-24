بالفيديو.. متى تجوز الصلاة إلى غير جهة القبلة؟ الشيخ السليمان يوضح

أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، عبدالسلام السليمان، الحالات التي يجوز فيها للمسلم الصلاة إلى غير جهة القبلة.
وذكر، خلال استضافته في برنامج “فتاوى” المذاع على “قناة السعودية”، أن على المسلم أن يصلي في اتجاه القبلة، أما إذا كان المسلم في سفر على راحلته، وصلى صلاة النافلة، فإن الصلاة في هذه الحالة لا يشترط فيها استقبال القبلة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه يجوز للفرد الصلاة في السيارة عند السفر إذا تعذر عليه النزول منها إذا كان في الأرض وحل أو ماء، على أن يوجه السيارة في اتجاه القبلة، أما في حال السفر بالطائرة فيجوز أيضا للمسلم الصلاة إلى غير القبلة إذا تعذر عليه الصلاة في اتجاه القبلة.
فضيلة الشيخ د. عبدالسلام السليمان
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى
( متى تجوز الصلاة إلى غير جهة القبلة؟ ) pic.twitter.com/S6MPEo7s2u
— الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) November 24, 2020