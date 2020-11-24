أطلقت طبيبة الأسنان السعودية، ومديرة مركز الأسنان التخصصي في محافظة طريف، منى الرويلي، مبادرة لحماية أسنان الأطفال دون الـ 12 سنة من التسوس.
وتقدم الرويلي، خدماتها الصحية، عبر عيادة أسنان متنقلة تقدم خدماتها بالمجان في محافظة طريف، لثلاثة أيام في الأسبوع خلال الفترة المسائية.
وجهزت طبيبة الأسنان العربة المتنقلة، على نفقتها الخاصة، لتجوب الشوارع والأماكن العامة في المحافظة مع فريق طبي من مركز الأسنان التخصصي بطريف.
وقالت الرويلي، في حديث مع “قناة العربية”، إنها فكرت في استخدام العربة كعيادة أسنان متنقلة، فأعادت ترتيبها بما يناسب السياسات العامة، وقدمتها كمبادرة في الشؤون الصحية.
وتابعت بأن مسؤولي الشؤون الصحية رحبوا بالفكرة، ودعموا العربة بجميع التجهيزات الطبية اللازمة.
وأضافت أن المبادرة تهدف إلى تقديم الخدمات الوقائية والتوعوية التي من شأنها تعزيز صحة الفم والأسنان كتطبيق مادة الفلورايد على أسنان الأطفال لحمايتها من التسوس وبطريقة مريحة تُبعد عنهم رهبة الحضور إلى المراكز الصحية.
وفق “أخبار 24”.