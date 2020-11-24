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أخبار محلية > بالفيديو.. “ديوان المظالم” يتيح التدريب للطلاب والطالبات عبر منصة “خبير”
24/11/2020   5:35 م

بالفيديو.. “ديوان المظالم” يتيح التدريب للطلاب والطالبات عبر منصة “خبير”

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أعلن ديوان المظالم، اليوم (الثلاثاء)، عن إتاحة تقديم طلب التدريب للطلاب والطالبات عبر منصة “خبير” الإلكترونية، وذلك تفعيلاً للشراكة مع المؤسسات التعليمية.

وبيّن عبر فيديو توضيحي طريقة تقديم الطلب عبر منصة خبير للتدريب التعاوني، والذي يتيح التدريب في جميع المحاكم الإدارية بالمملكة.

وأوضح ديوان المظالم أن على الراغب في التدريب الدخول على بوابة ديوان المظالم واختيار “خبير” ثم الضغط على متدرب جديد، وإدخال البيانات، وسيصل الرد للمتقدم على جواله بعد انتهاء فترة التقديم المتاحة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “ديوان المظالم” يتيح التدريب للطلاب والطالبات عبر منصة “خبير”

أخبار محلية
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