كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم (الثلاثاء)، عن إطلاق نحو 20 من ظباء الريم في منتزه الجرعاء الوطني بمحافظة شقراء.
وأوضح المركز أن إطلاق ظباء الريم يأتي ضمن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها في المحميات والمنتزهات الوطنية.
الجدير بالذكر أن مراسم إطلاق ظباء الريم تمت بحضور محافظ شقراء، عادل البواردي، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، محمد قربان، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في محافظة شقراء، ومدير التعليم بالمحافظة.
وفق “أخبار 24”.