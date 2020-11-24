الشلهوب يُعلق على فوز الهلال بالديربي.. ويوجه رسالة لـ “الوطيان”

أبدى قائد الهلال السابق، محمد الشلهوب، سعادته بفوز فريقه في مباراة الديربي أمام نظيره النصر.
وغرد الشلهوب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: “ليلة أخرى من ليالي نوفمبر الغالية ألف مبروك الفوز للزعيم ونجومه، وإن شاء الله نكرر التهنئة في ٢٨ نوفمبر”.
وأتم قائد الهلال السابق تغريدته بـ: “أبارك للبطل حبيب الوطيان تسجيل أول ظهور له بهذا المستوى الرائع”.
وفاز الهلال على نظيره النصر بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما يوم أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري. وفق “أخبار 24”.