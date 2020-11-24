تعرف على ترتيب هدافي دوري المحترفين بعد نتائج مباريات الإثنين في الدوري

أُقيمت أمس الإثنين، 6 مباريات في افتتاح منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي كان آخرها مواجهة الهلال أمام نظيره النصر في ديربي الرياض، وانتهت بخسارة الأخير بهدفين دون رد.
تصدر نجم الفريق الأول بنادي الاتحاد، البرازيلي رومارينيو دا سيلفا، جدول ترتيب هدافي دوري المحترفين برصيد 4 أهداف، بعدما سجل هدف فريقه أمام الفيصلي، والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.
وجاء جدول ترتيب هدافي دوري المحترفين بعد انتهاء مباريات أمس كالتالي:
1- رومارينيو (الاتحاد): 4 أهداف
2- عمر السومة (الأهلي): 3 أهداف
3- سفيان بن دبكة (الفتح): 3 أهداف
4- سفير تايدر (العين): 3 أهداف
5- بافيتيمبي غوميز (الهلال): 3 أهداف
6- كاريلي (الهلال) : هدفين
7- كريستيان جوانكا (الشباب): هدفين
8- يوسف الجبلي (الباطن): هدفين
9- كريم البركاوي (الرائد): هدفين
10- جوليو تافاريس (الفيصلي): هدفين
وفق “أخبار 24”.