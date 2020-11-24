“المريسل” ينتقد لجنة الحكام بعد خسارة النصر أمام الهلال

هاجم الإعلامي الرياضي، عبدالعزيز المريسل، لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، وذلك عقب خسارة النصر أمام نظيره الهلال، بهدفين دون رد، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال “المريسل”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لجنة الحكام الرئيسية متى سننتهي من كل هذا؟.. اين التقنية من هدف الهلال الثاني التي علاوة أن بها شك بتسلل على غوميز”.
وتابع “المريسل”: “فهجمة النصر قبل أن ترتد للهلال بها شك بوجود ضربة جزاء.. أين الإعادة والمخرج أعاد لقطة الخيبري مليون مرة رغم وضوح أنها لايوجد بها لمسة يد”.
#لجنة_الحكام_الرئيسية متى سننتهي من كل هذا !؟
اين التقنية من هدف الهلال الثاني التي علاوة ان بها شك بتسلل على قوميز فهجمة النصر قبل ان ترتد للهلال بها شك بوجود ضربة جزاء
اين الاعادة والمخرج اعاد لقطة الخيبري مليون مرة رغم وضوح انها لايوجد بها لمسة يد#ديربي_الرياض#النصر_الهلال
. pic.twitter.com/a6Xm88Z2GR
— عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) November 23, 2020
وفق “أخبار 24”.