نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > “المريسل” ينتقد لجنة الحكام بعد خسارة النصر أمام الهلال
24/11/2020   5:39 م

“المريسل” ينتقد لجنة الحكام بعد خسارة النصر أمام الهلال

+ = -
1327

هاجم الإعلامي الرياضي، عبدالعزيز المريسل، لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، وذلك عقب خسارة النصر أمام نظيره الهلال، بهدفين دون رد، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال “المريسل”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لجنة الحكام الرئيسية متى سننتهي من كل هذا؟.. اين التقنية من هدف الهلال الثاني التي علاوة أن بها شك بتسلل على غوميز”.

وتابع “المريسل”: “فهجمة النصر قبل أن ترتد للهلال بها شك بوجود ضربة جزاء.. أين الإعادة والمخرج أعاد لقطة الخيبري مليون مرة رغم وضوح أنها لايوجد بها لمسة يد”.

وفق “أخبار 24”.

“المريسل” ينتقد لجنة الحكام بعد خسارة النصر أمام الهلال

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885123170.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.