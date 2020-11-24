مصادر: عصام الحضري يقترب من الدوري السعودي بعد اعتزاله اللعب

قالت مصادر إن حارس المرمى المصري عصام الحضري، على أبواب الانضمام لأحد الأجهزة الفنية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد إعلانه اعتزال لعب كرة القدم رسمياً.
وأشارت المصادر وفقاً لـ “الرياضية”، إلى أن الحضري (47 عاماً) تلقى أكثر من عرض من أندية دوري المحترفين، لتولي منصب مدرب حراس المرمى، وأبدى ترحيبه بالعمل في الدوري السعودي.
يذكر أن الحضري لعب لأندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي ووادي دجلة والنجوم والاتحاد السكندري في مصر، كما لعب لأندية سيون السويسري والمريخ السوداني والتعاون السعودي، وتوج مع المنتخب المصري بلقب كأس الأمم الإفريقية 4 مرات.