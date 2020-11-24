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اخبار رياضية > هذا ما قاله خبراء تحكيم عن هدف “حمدالله” الملغى في مرمى الهلال
24/11/2020   5:41 م

هذا ما قاله خبراء تحكيم عن هدف “حمدالله” الملغى في مرمى الهلال

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أجمع عدد من خبراء التحكيم على صحة قرار حكم مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر التي أقيمت أمس (الإثنين)، بإلغاء الهدف الذي أحرزه المغربي عبدالرزاق حمدالله في مرمى الهلال في الدقيقة 66.

وأكد الخبير التحكيمي عبدالرحمن الزيد عبر لقاء مع “القناة الرياضية”، أن نور الدين أمرابط كان متسللاً في بداية اللعبة وبالتالي فقرار إلغاء الهدف صحيح، منتقداً استجابة حكم المباراة لضغوط لاعبي النصر بالرجوع لتقنية الفار ومشاهدة اللقطة رغم أن غرفة الفيديو أكدت صحة قراره.

وأشار الخبير التحكيمي أحمد الوداعي وفقاً لصحيفة “الجزيرة”، إلى أن القرار بالفعل صحيح بنسبة 100 %، لوجود أمرابط في موقف تسلل.

واتفق معه المستشار التحكيمي محمد فودة حيث بين أن أمرابط عاد من التسلل لاستلام الكرة، فيما أوضح الحكم المصري السابق سمير عثمان في لقاء ببرنامج “الدوري مع وليد”، أن مساعد الحكم كان متمركزاً في تلك اللقطة بشكل خاطئ وهو ما تسبب في الجدل الذي حدث عقب قرار إلغاء الهدف.

جدير بالذكر أن مباراة الديربي التي أقيمت أمس (الإثنين) انتهت بفوز الهلال بهدفين نظيفين، ليرفع حامل اللقب رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد النصر عند 3 نقاط احتل بها المركز قبل الأخير.

هذا ما قاله خبراء تحكيم عن هدف “حمدالله” الملغى في مرمى الهلال

اخبار رياضية
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