هذا ما قاله خبراء تحكيم عن هدف “حمدالله” الملغى في مرمى الهلال

أجمع عدد من خبراء التحكيم على صحة قرار حكم مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر التي أقيمت أمس (الإثنين)، بإلغاء الهدف الذي أحرزه المغربي عبدالرزاق حمدالله في مرمى الهلال في الدقيقة 66.
وأكد الخبير التحكيمي عبدالرحمن الزيد عبر لقاء مع “القناة الرياضية”، أن نور الدين أمرابط كان متسللاً في بداية اللعبة وبالتالي فقرار إلغاء الهدف صحيح، منتقداً استجابة حكم المباراة لضغوط لاعبي النصر بالرجوع لتقنية الفار ومشاهدة اللقطة رغم أن غرفة الفيديو أكدت صحة قراره.
وأشار الخبير التحكيمي أحمد الوداعي وفقاً لصحيفة “الجزيرة”، إلى أن القرار بالفعل صحيح بنسبة 100 %، لوجود أمرابط في موقف تسلل.
واتفق معه المستشار التحكيمي محمد فودة حيث بين أن أمرابط عاد من التسلل لاستلام الكرة، فيما أوضح الحكم المصري السابق سمير عثمان في لقاء ببرنامج “الدوري مع وليد”، أن مساعد الحكم كان متمركزاً في تلك اللقطة بشكل خاطئ وهو ما تسبب في الجدل الذي حدث عقب قرار إلغاء الهدف.
جدير بالذكر أن مباراة الديربي التي أقيمت أمس (الإثنين) انتهت بفوز الهلال بهدفين نظيفين، ليرفع حامل اللقب رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد النصر عند 3 نقاط احتل بها المركز قبل الأخير.
الخبير التحكيمي عبدالرحمن الزيد :
قرار صحيح من الحكم بإلغاء هدف النصر الأول عند الدقيقة 65″ لوجود التسلل.. و رجوع الحكم لـVAR فيما بعد بسبب ضغط من لاعبي #النصر.#الهلال_النصر pic.twitter.com/tj0Om1fuiM
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 23, 2020
#الدوري_مع_وليد | المستشار التحكيمي – محمد فودة: في الدقيقة 65 إلغاء هدف النصر كان صحيح لوجود تسلل.. في الدقيقة 95 قرار الحكم صحيح باحتساب خطأ على الهلال خارج منطقة الجزاء.. لم تكن هناك قرارات مؤثر على المباراة.#SBC pic.twitter.com/TBoxYqPIpL
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 23, 2020
#الدوري_مع_وليد | المستشار التحكيمي – سمير عثمان: مساعد الحكم في إلغاء هدف النصر كان موقعه خاطئ جدًا وكان يجب أن يقف مع آخر لاعب للهلال.. توجد 3 كروت صفراء لم تحتسب غير المعلنة.#SBC pic.twitter.com/OhrhhH8MnF
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 23, 2020