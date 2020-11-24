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أخبار محلية > بالفيديو.. ما سر اختيار القناع شعارًا لحملة “خلها لك”؟ “البنوك السعودية” توضح
24/11/2020   9:56 م

بالفيديو.. ما سر اختيار القناع شعارًا لحملة “خلها لك”؟ “البنوك السعودية” توضح

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كشف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت حافظ، اليوم الثلاثاء، سر اختيار “القناع” ليكون شعارًا لحملة التوعية المصرفية “خلها لك”.

وقال، خلال حديثه في “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية، إن اختيار الشعار جاء للدلالة على ضرورة احتفاظ العملاء بالبيانات المصرفية الخاصة بالبطاقات، وذلك لتجنب الوقوع ضحية للهاكرز أو المحتالين.

وأكد أن فلسفة اختيار القناع تفيد بضرورة أن يبقي المستفيد بياناته لنفسه، ومن ثم عدم التفاعل مع الرسائل التي تستهدف خداع المستخدمين والحصول على بياناتهم البنكية.

وأشار إلى ضرورة نشر التوعية المصرفية ومواصلة الحملات لرفع الحذر المجتمعي تجاه هذه الأنماط من الاحتيال، مؤكدًا أن هؤلاء المحتالين يستخدمون طرق الهندسة الاجتماعية لخداع المستخدمين. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أن أبرز وسائل الخداع تكمن في تلقي المستفيد مكالمة تخبره بأنه ربح جائزة ما، ثم يبدأ المتكلم بالحصول على المعلومات الشخصية للمستخدم وصولًا للبيانات المصرفية، مشيرًا إلى أن البنوك لا يمكن أن تتواصل مع المستخدمين تليفونيًا لتحديث البيانات.

بالفيديو.. ما سر اختيار القناع شعارًا لحملة “خلها لك”؟ “البنوك السعودية” توضح

أخبار محلية
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