“النقد” تعلن إيقاع عقوبات على 30 مؤسسة مالية نتيجة مخالفتها لمبادئ التمويل المسؤول للأفراد

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، اليوم (الثلاثاء)، إيقاع عقوبات على 30 مؤسسة مالية خاضعة لإشرافها، نتيجة مخالفتها لمبادئ التمويل المسؤول للأفراد.
وأوضحت، في بيان لها، أن المخالفة تتعلق بنسب تحمّل العملاء الأفراد للالتزامات الائتمانية الشهرية من إجمالي دخلهم الشهري عند حصولهم على منتجات التمويل.
وأكدت أنها تحتفظ بحقها في اتّخاذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه المؤسسات المالية المخالفة، بما في ذلك الإيقاف عن تقديم المنتج محل المخالفة في حال استمرارها بارتكاب مخالفات مماثلة، وعدم تصحيح ما هو قائم منها. وفق “أخبار 24”.
وأهابت المؤسسة في هذا الصدد المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها للالتزام بكافة الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وبما لا يمس حقوق ومصالح العملاء على وجه الخصوص.