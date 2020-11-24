بالفيديو.. تعرّف على معدلات الاضطرابات النفسية في 13 منطقة بالمملكة

كشف البرنامج الوطني للصحة وضغوط الحياة التابع لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، اليوم (الثلاثاء)، أن معدل انتشار الاضطرابات النفسية بالمملكة في معدله المتوسط والطبيعي مقارنة بالدول الأخرى.
وقال الباحث والمشارك في البرنامج عبد الرحمن بن معمر، في تقريرٍ بثته “العربية”، إن البحث مكون من 700 سؤال يتم توجيهها للعينة في مدة تتراوح ما بين 6-7 ساعات.
وشمل مسح معدل الاضطرابات النفسية لدى السعوديين 4 آلاف مشارك ومشاركة، تراوحت أعمارهم ما بين 15 و65 عاماً، وذلك لكشف أثر ضغوط الحياة على حياتهم. وفق “أخبار 24”.
وكشف المسح، الذي تم إجراؤه في 13 منطقة بالمملكة، أن نسبة اضطراب قلق الانفصال لدى الإناث بلغت 13%، فيما بلغت لدى الذكور 11%.
فيما سجّل المسح اضطرابات الاكتئاب لدى الفتيات، وبلغت نسبته 8%، كما بلغت نسبة معدل الرهاب الاجتماعي لدى الإناث 7%، مقارنة بالذكور الذين بلغت نسبته لديهم 4%.
#نشرة_الرابعة | ماذا كشف عنه مسح لمعدل انتشار الاضطرابات النفسية في السعودية؟ pic.twitter.com/TiCwmlXRD8
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 24, 2020