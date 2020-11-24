محافظ الخرج يلتقي رئيس غرفة الخرج ورئيس مجلس الأوقاف

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محافظ الخرج أ. مساعد الماضي يستقبل رئيس غرفة الخرج أ.عماش بن الدفين ورئيس مجلس الأوقاف د.إبراهيم المحسن وعضوي المجلس أ.سهيل المطيري وم.محمود العوضي والوفد المرافق لتقديم نبذة مختصرة عن هذا المجلس المنشأ حديثاً وشرح مفهوم الأوقاف .
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج