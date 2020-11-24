نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > محافظ الخرج يلتقي رئيس غرفة الخرج ورئيس مجلس الأوقاف
24/11/2020   10:05 م

محافظ الخرج يلتقي رئيس غرفة الخرج ورئيس مجلس الأوقاف

+ = -
950

محافظ الخرج أ. مساعد الماضي يستقبل رئيس غرفة الخرج أ.عماش بن الدفين ورئيس مجلس الأوقاف د.إبراهيم المحسن وعضوي المجلس أ.سهيل المطيري وم.محمود العوضي والوفد المرافق لتقديم نبذة مختصرة عن هذا المجلس المنشأ حديثاً وشرح مفهوم الأوقاف .

محافظ الخرج يلتقي رئيس غرفة الخرج ورئيس مجلس الأوقاف

أخبار الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885123215.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.