اتحاد الهجن يُعلن جاهزية ميدان رماح لاستضافة سباق الهجن غدا الخميس

أعلن الاتحاد السعودي للهجن جاهزية ميدان محافظة رماح الذي يحتضن سباق رماح للهجن يوم غد (الخميس) على مدار 6 أيام بمشاركة أكثر من 3 آلاف مشارك في مختلف المسافات.
وأوضح الاتحاد أنه أكمل اللوائح والاشتراطات الخاصة بالبروتوكولات الوقائية التي تضمن سلامة المشاركين والالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتقدر مساحة الميدان بـ20 مليون متر مربع ويحتوي على 4 مضامير ستكون جاهزة لاستقبال سباقات الهجن بمسافات 2 كم و8 كم و1.5كم، إلى جانب عدد 7 منصات للانطلاق وحظائر الهجن “عزب الهجن”.
وجرى تطوير الميدان وتأهيله في فترة زمنية لم تتجاوز الـ28 يوماً بدعم غير محدود من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبمتابعة مباشرة من رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد. وفق”أخبار 24″.
وأكد محافظ رماح عبدالله الشرافا أن المحافظة تسعد باستضافة مثل هذه الفعاليات والتي سيكون لها الأثر لأن تكون “رماح” رافداً أساسياً ومحط أنظار للعديد من القنوات الإعلامية وجذب الكثير من المهتمين من عشاق الهجن وسيكون له أثر في دعم الحركة التنموية والتجارية والاقتصادية.