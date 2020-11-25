نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > اتحاد الهجن يُعلن جاهزية ميدان رماح لاستضافة سباق الهجن غدا الخميس
25/11/2020   12:55 م

اتحاد الهجن يُعلن جاهزية ميدان رماح لاستضافة سباق الهجن غدا الخميس

+ = -
378

أعلن الاتحاد السعودي للهجن جاهزية ميدان محافظة رماح الذي يحتضن سباق رماح للهجن يوم غد (الخميس) على مدار 6 أيام بمشاركة أكثر من 3 آلاف مشارك في مختلف المسافات.

وأوضح الاتحاد أنه أكمل اللوائح والاشتراطات الخاصة بالبروتوكولات الوقائية التي تضمن سلامة المشاركين والالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتقدر مساحة الميدان بـ20 مليون متر مربع ويحتوي على 4 مضامير ستكون جاهزة لاستقبال سباقات الهجن بمسافات 2 كم و8 كم و1.5كم، إلى جانب عدد 7 منصات للانطلاق وحظائر الهجن “عزب الهجن”.

وجرى تطوير الميدان وتأهيله في فترة زمنية لم تتجاوز الـ28 يوماً بدعم غير محدود من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبمتابعة مباشرة من رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد. وفق”أخبار 24″.

وأكد محافظ رماح عبدالله الشرافا أن المحافظة تسعد باستضافة مثل هذه الفعاليات والتي سيكون لها الأثر لأن تكون “رماح” رافداً أساسياً ومحط أنظار للعديد من القنوات الإعلامية وجذب الكثير من المهتمين من عشاق الهجن وسيكون له أثر في دعم الحركة التنموية والتجارية والاقتصادية.

اتحاد الهجن يُعلن جاهزية ميدان رماح لاستضافة سباق الهجن غدا الخميس

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885123274.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.