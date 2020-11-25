“حقوق الإنسان” توضح طريقة التعامل مع التشهير أو الابتزاز أو الاختراق الإلكتروني

أوضحت هيئة حقوق الإنسان طريقة التعامل مع الجرائم الإلكترونية كالابتزاز والتشهير والتهديد، مبينة أنه على المتضرر تقديم بلاغ عبر تطبيق البلاغات الأمنية “كلنا أمن”.
وقالت الهيئة إن الجرائم الإلكترونية تضم المساس بالحياة الشخصية والتهديد وانتحال الشخصية والابتزاز واختراق حسابات التواصل الاجتماعي، والتشهير والنصب والاحتيال.
ودعت الهيئة عموم المواطنين والمقيمين إلى المساهمة في الحد من الجرائم الإلكترونية عبر الإبلاغ من خلال كلنا أمن الذي يتيح رفع الصور أو مقاطع الفيديو أو التسجيلات الصوتية. وفق”أخبار 24″.
وأكدت على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حال ظهر لها من بلاغ الإيذاء خطورة الحالة أو تشكيلها تهديداً لحياة أو سلامة من تعرض للإيذاء؛ اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها بما في ذلك إبلاغ الحاكم الإداري أو الجهات الأمنية المعنية لاتخاذ اللازم.
كما شددت على ضرورة التنسيق مع تلك الجهات، لضمان سلامة من تعرض للإيذاء بما في ذلك نقله أو نقل المعتدي – إذا لزم الأمر – إلى مكان الإيواء المناسب حتى زوال الخطر.