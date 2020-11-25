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أخبار محلية > الحصيني: الحالة المطرية “سقيا” تبدأ في هذه المناطق غدا وتمتد إلى الرياض ليلة الجمعة
25/11/2020   12:56 م

الحصيني: الحالة المطرية “سقيا” تبدأ في هذه المناطق غدا وتمتد إلى الرياض ليلة الجمعة

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توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تبدأ الحالة المطرية “سقيا”، خلال الـ36 ساعة من فجر يوم غد الخميس إلى ليلة الجمعة، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة بما فيها جدة والباحة وعسير وجازان.

وأوضح أن الحالة تمتد الخميس إلى نواحي منطقة القصيم ثم إلى منطقة الرياض ليلة الجمعة، وإلى أجزاء من المدينة ومنطقة الحدود الشمالية وغرب نجران والكويت وعمان والإمارات واليمن.

وأبان الحصيني أن الأمطار ستكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة مع حبات برد وسيول على أجزاء من مكة والباحة وعسير وجازان وسواحلها، داعياً الجميع إلى الابتعاد عن الأودية ومجاري السيول. وفق”أخبار 24″.

كما توقع أن يشهد طقس اليوم الأربعاء رياحا من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من المدينة وحائل وتبوك ومكة وغرب وجنوب الرياض وعلى المنطقة الشمالية مثيرة للأتربة خاصة خارج المدن.

الحصيني: الحالة المطرية “سقيا” تبدأ في هذه المناطق غدا وتمتد إلى الرياض ليلة الجمعة

أخبار محلية
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