حكم قضائي يُلزم أمانة مكة بتسليم منحة أرض لورثة مواطن

كشفت مصادر عن أن محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة ألزمت أمانة العاصمة المقدسة بتنفيذ حكم صادر عن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية بمكة يقضي بإلغاء قرار الأمانة بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات النظامية حيال منح قطعة أرض لورثة رجل أمن بشرطة محافظة جدة سابقاً.
وقال جد الورثة ووكيلهم المواطن علي المشيخي، وفقا لـ”المدينة”، إن ابنه توفي في حـادث مروري تاركاً خلفه ثلاثة أطفال، وكانت له قطعة أرض من ذوي الدخل المحدود، مؤكدا أنهم راجعوا أمانة العاصمة المقدسة وأكملوا جميع الإجراءات النظامية، وبعد تسليمهم قطعة أرض بمخطط ولي العهد 9 جنوب مكة المكرمة عام 1434، تفاجأوا بمماطلة الجهة المسؤولة عن استخراج تصاريح البناء بحجة أن هناك إجراءات نظامية لم تنته.
وأضاف أنه قام برفع شكوى للمحكمة الإدارية بمكة المكرمة، وبعد عدة جلسات، صدر حكم بإلغاء قرار الأمانة وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية.
بدوره قال مدير العلاقات العامة والاتصال المؤسسي بأمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف إن هذه المنحة من ضمن المنح الموقفة من المقام السامي، مبينا أنه تم الرفع إلى الوزارة وبمجرد ورود السماح سيتم تقديم منحة للمواطن.