نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > جامعة الملك عبدالعزيز تعلن تأجيل الاختبارات المزمع إقامتها غدا حضوريًا إلى موعد لاحق
25/11/2020   12:58 م

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن تأجيل الاختبارات المزمع إقامتها غدا حضوريًا إلى موعد لاحق

+ = -
469

قررت جامعة الملك عبدالعزيز، تأجيل الاختبارات المزمع إقامتها حضورياً غداً الخميس 26 نوفمبر إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه.

وأوضحت الجامعة أن التأجيل جاء بناءً على توجيه رئيس الجامعة، الدكتور عبدالرحمن اليوبي، نظراً لتقارير الأرصاد الجوية المبلغة بوجود حالة مطرية تمر بها المنطقة، وحرصًا على سلامة الجميع.

كما تقرر عدم الحضور لمقرات العمل والمباني التعليمية في الجامعة ابتداءً من مساء اليوم الأربعاء ويوم غدٍ الخميس، مع استمرار وجود من يتطلب عملهم ذلك، ومواصلة العمل عن بعد فيما يخص الأنشطة التعليمية وباقي الأعمال الجامعية. وفق”أخبار 24″.

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن تأجيل الاختبارات المزمع إقامتها غدا حضوريًا إلى موعد لاحق

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885123297.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.