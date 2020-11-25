جامعة الملك عبدالعزيز تعلن تأجيل الاختبارات المزمع إقامتها غدا حضوريًا إلى موعد لاحق

قررت جامعة الملك عبدالعزيز، تأجيل الاختبارات المزمع إقامتها حضورياً غداً الخميس 26 نوفمبر إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه.
وأوضحت الجامعة أن التأجيل جاء بناءً على توجيه رئيس الجامعة، الدكتور عبدالرحمن اليوبي، نظراً لتقارير الأرصاد الجوية المبلغة بوجود حالة مطرية تمر بها المنطقة، وحرصًا على سلامة الجميع.
كما تقرر عدم الحضور لمقرات العمل والمباني التعليمية في الجامعة ابتداءً من مساء اليوم الأربعاء ويوم غدٍ الخميس، مع استمرار وجود من يتطلب عملهم ذلك، ومواصلة العمل عن بعد فيما يخص الأنشطة التعليمية وباقي الأعمال الجامعية. وفق”أخبار 24″.