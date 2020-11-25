أوضح المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المتعدي على الشجرة المعمرة “الضبر” في منطقة جازان، التي أظهرها المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بطريقة غير نظامية هي شركة تنفيذ لخدمات في الموقع، دون الرجوع إلى الوزارة المعنية بهذا الأمر.
وأكد المتحدث أن هناك غرامات وعقوبات مغلظة لقطع الأشجار، حيث تتضمن العقوبة بالإضافة إلى الغرامات المالية التوقيف والسجن للمخالفين.
وشدد على أن هذا الفعل غير مقبول أبداً، وأن العمل جارٍ على إعادة تأهيل الشجرة المعمرة من قبل محافظة هروب.
وبين أن الوزارة كثفت جهودها في مكافحة هذه الظاهرة السلبية من خلال التعاون مع الجهات الأمنية مثل القوات الخاصة للأمن البيئي، مشيرًا إلى ضبط عدد كبير من المخالفين وكميات كبيرة من الحطب.
وأشار إلى أن حماية البيئة هي مسؤولية يتشارك فيها جميع أفراد المجتمع، داعياً إلى التعاون للقضاء على ظاهرة قطع الأشجار بالامتناع عن استخدام الحطب والفحم المحلي، واستخدام البدائل المتاحة.
وأهاب المتحدث الرسمي بالمواطنين والمقيمين، بالتبليغ الفوري عن أي مخالفة تتم ملاحظتها عبر قنوات التواصل الرسمية.
وفق”أخبار 24″.