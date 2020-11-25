بالفيديو.. “الفراج” يكشف عن أعظم 3 مهاجمين أجانب في تاريخ دوري المحترفين

كشف الإعلامي الرياضي، وليد الفراج، عن أعظم 3 مهاجمين أجانب شاركوا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلال السنوات الماضية.
وقال “الفراج”، خلال برنامجه “الدوري مع وليد”، الثلاثاء: “أروع وأعظم 3 مهاجمين أجانب مروا على تاريخ الدوري السعودي، هم المغربي أحمد البهجة، والسوري عمر السومة، والمغربي عبدالرازق حمدالله”.
وتابع “الفراج”: “هناك لاعبون جيدون في دوري المحترفين، ولكن لم يكن هناك أحد كان سوبر ستار ومؤثراً داخل أرض الملعب إلا هؤلاء الثلاثة، على اعتبار الأرقام القياسية التي حققوها داخل المملكة”. وفق”أخبار 24″.
وأضاف: “كما يوجد غوميز وأسماء كثيرة، ولكنها لم تكن مؤثرة.. لذلك دائماً كنا نطالب الأندية بالتعاقد مع اللاعبين التي تحتاجها، وليس بالضرورة أن يكون اسماً كبيراً”.
#الدوري_مع_وليد | #وليد_الفراج يرد على مغرد: أعظم 3 مهاجمين أجانب مروا على الكرة السعودية.. سوف تتذكر أحمد بهجا والسومة وحمدالله.. دائمًا نطالب الذي نحتاجه وليس الاسم الكبير.#SBC pic.twitter.com/Pg2ORApx01
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 24, 2020