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اخبار رياضية > بالفيديو.. “الفراج” يكشف عن أعظم 3 مهاجمين أجانب في تاريخ دوري المحترفين
25/11/2020   1:01 م

بالفيديو.. “الفراج” يكشف عن أعظم 3 مهاجمين أجانب في تاريخ دوري المحترفين

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كشف الإعلامي الرياضي، وليد الفراج، عن أعظم 3 مهاجمين أجانب شاركوا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلال السنوات الماضية.

وقال “الفراج”، خلال برنامجه “الدوري مع وليد”، الثلاثاء: “أروع وأعظم 3 مهاجمين أجانب مروا على تاريخ الدوري السعودي، هم المغربي أحمد البهجة، والسوري عمر السومة، والمغربي عبدالرازق حمدالله”.

وتابع “الفراج”: “هناك لاعبون جيدون في دوري المحترفين، ولكن لم يكن هناك أحد كان سوبر ستار ومؤثراً داخل أرض الملعب إلا هؤلاء الثلاثة، على اعتبار الأرقام القياسية التي حققوها داخل المملكة”. وفق”أخبار 24″.

وأضاف: “كما يوجد غوميز وأسماء كثيرة، ولكنها لم تكن مؤثرة.. لذلك دائماً كنا نطالب الأندية بالتعاقد مع اللاعبين التي تحتاجها، وليس بالضرورة أن يكون اسماً كبيراً”.

بالفيديو.. “الفراج” يكشف عن أعظم 3 مهاجمين أجانب في تاريخ دوري المحترفين

اخبار رياضية
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