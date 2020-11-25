“الحلافي” يكشف سر المشادة بين أمرابط ومايكون.. ويوضح سبب الاجتماع في منتصف الملعب

كشف المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عبدالرحمن الحلافي، عن السبب، وراء المشادة التي حدثت بين لاعبي الفريق المغربي أمرابط وزميله مايكون بعد انتهاء مباراتهما أمام الهلال في ديربي الرياض.
وقال “الحلافي”، في تصريحات لبرنامج “في المرمى”، الثلاثاء: “الحماس كان السبب فيما حدث بين أمرابط ومايكون.. والحديث بينهما كان عفوياً”.
وأوضح “الحلافي”: “اجتماعنا في منتصف الملعب كان بطلب من حمد الله قائد الفريق، وأمرابط كان يرى أن يكون الاجتماع في غرفة الملابس”، مضيفًا: “لا توجد مشاكل بين لاعبي الفريق نهائياً، وأطلب من جماهير النصر عدم الاستماع للإشاعات”. وفق”أخبار 24″.
وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام نظيره الهلال بهدفين دون رد، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.