نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > “الحلافي” يكشف سر المشادة بين أمرابط ومايكون.. ويوضح سبب الاجتماع في منتصف الملعب
25/11/2020   1:02 م

“الحلافي” يكشف سر المشادة بين أمرابط ومايكون.. ويوضح سبب الاجتماع في منتصف الملعب

+ = -
963

كشف المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عبدالرحمن الحلافي، عن السبب، وراء المشادة التي حدثت بين لاعبي الفريق المغربي أمرابط وزميله مايكون بعد انتهاء مباراتهما أمام الهلال في ديربي الرياض.

وقال “الحلافي”، في تصريحات لبرنامج “في المرمى”، الثلاثاء: “الحماس كان السبب فيما حدث بين أمرابط ومايكون.. والحديث بينهما كان عفوياً”.

وأوضح “الحلافي”: “اجتماعنا في منتصف الملعب كان بطلب من حمد الله قائد الفريق، وأمرابط كان يرى أن يكون الاجتماع في غرفة الملابس”، مضيفًا: “لا توجد مشاكل بين لاعبي الفريق نهائياً، وأطلب من جماهير النصر عدم الاستماع للإشاعات”. وفق”أخبار 24″.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام نظيره الهلال بهدفين دون رد، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

“الحلافي” يكشف سر المشادة بين أمرابط ومايكون.. ويوضح سبب الاجتماع في منتصف الملعب

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885123317.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.