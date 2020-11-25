“الحلافي” يتحدث عن متى سيغادر أسوار النصر.. ويؤكد: نسير على نهج برشلونة ولا أعد الجماهير بشيء

تحدث المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عبدالرحمن الحلافي، عن السبب الذي يجعله يغادر النادي، خلال الفترة المقبلة، وعن خسائر الفريق أمام الهلال.
وقال “الحلافي”، في تصريحات لبرنامج “في المرمى”، الثلاثاء: “لا أعد الجماهير بشيء بخصوص مباراة نهائي كأس الملك.. سنظهر بحماس وقوة”.
وأوضح “الحلافي” “البيت النصراوي بيت متماسك ورمز النصر الأول الأمير خالد بن فهد يطلب منا إسعاد الجماهير”، مضيفًا: “متى ما شعرت بأن وجودي سبّب خللاً في النصر سأغادر فوراً”. وفق”أخبار 24″.
وأشار المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر: “خسائرنا من الهلال ليست مقياساً بأن هناك خللاً”، ويؤكد: “نحن نسير على منهجية فريق برشلونة”.