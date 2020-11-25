نيابة عن الملك.. أمير الرياض يحضر نهائي كأس خادم الحرمين بين الهلال والنصر

أناب خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر لحضور المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين، وتسليم الكأس والميداليات.
وأعرب وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، عن شكره وتقديره باسمه وكل الرياضيين لخادم الحرمين على رعايته الكريمة لهذه المباراة، التي تمثل تتويجًا لموسم رياضي حظي فيه القطاع الرياضي بكل الدعم والاهتمام، حتى أصبحت منافساته محل المتابعة محليًّا وخارجيًّا.
وقال الأمير عبدالعزيز في تصريح صحفي، إن هذه المناسبة تُعد تكريمًا حقيقيًّا لكل رياضي في الوطن، وما تشهده الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، لم يكن ليتحقق لولا الدعم والاهتمام اللذان يوليهما خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لهذا القطاع، الذي نجح اليوم في استضافة أكبر الأحداث والمنافسات العالمية، وأصبح الدوري السعودي ضمن الأعلى تصنيفًا بين 20 دوريًّا بالعالم.
ورحب بحضور أمير منطقة الرياض وتشريفه لهذه المناسبة، وتتويجه الفائزين في نهاية اللقاء، مقدمًا التهنئة لفريقي الهلال والنصر على وصولهما لهذه المباراة، ومتمنيًا في الوقت ذاته أن يقدم الفريقان مواجهة كروية تعكس القيمة الفنية لكرة القدم السعودية.وفق “أخبار 24”.
وأكد أن جميع الاحترازات الصحية اللازمة تم اتخاذها من قبل القائمين على التنظيم وبالتعاون مع الجهات المعنية وفقًا للبروتوكول المعتمد.
يذكر أن المباراة النهائية ستقام يوم السبت المقبل بين فريقي الهلال والنصر على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.