6 أسباب تجعل راتبك ينتهي قبل انتهاء الشهر

يقول الخبراء الماليون، إنه عليك ادخار 10% على الأقل من راتبك شهريًا، فتعرَّف أي الأسباب التالية لا يجعلك تتحكم في استهلاكك، وحاول معالجته، وفقًا لما حددته جمعية المودة للتنمية الأسرية.
الإعلانات
أول الأسباب في الأزمة، هو التعرض للإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يجعل حجم المشتريات في زيادة مستمرة دون أن تشعر.
الحسومات
تقول الدراسات، إنك ستتجه للمنتجات التي تعرض لافتات بالحسومات الأكبر، فمثلا إذا كان هناك منتجان بسعر 300 ريال، الأول بعد خصم 30%، والآخر بعد خصم 50%، فإنك ستشري الثاني، رغم كونهما بالسعر نفسه، لأننا نحب الحسومات.
الوجاهة الاجتماعية
شراء الهدايا الغالية في المناسبات والخطبة والزواج، يعطي في نظرنا نوعًا من الوجاهة الاجتماعية التي تجعلنا مميزين، لكنها تكبدنا الكثير من الأموال.
الإحباط والإنفاق
ترى الدراسات أن إحباط الأفراد يزيد من معدل إنفاقهم بنسبة 300%، في محاولة للتخلص من مشاعرهم السلبية، لذلك إن شعرت بالإحباط فواجه مشاكلك وحاول حلها مع تجنب التسوق. وفق “أخبار 24”.
تسهيلات التسوق الإلكتروني
64% من السعوديين، يتسوقون إلكترونياً مرة واحدة على الأقل في الشهر، وبلغ إجمالي الإنفاق على التسوق الإلكتروني سعوديًا في عام 2018 حوالي 24 مليار ريال.
مغريات البطاقة الائتمانية
تسهل البطاقات الائتمانية الصرف دون قيود، أو شعور بالقيمة الحقيقة للمبلغ المدفوع، ولذلك عليك استخدامها بذكاء.