لضمان صحة مفاصلك.. ابتعد عن 7 عادات

بعض العادات تؤدي إلى مشاكل في المفاصل، دون أن ندري، ولذلك ينصح الخبراء والأطباء بضرورة تجنب 7 عادات خاطئة كي تحمي مفاصلك من المشكلات المستقبلية، وفقًا لموقع “ويب طب”.
1- المحادثات!
تؤدي المحادثات النصية يوميًا، والتي قد تحدث أحيانًا بشكل مبالغ فيه إلى التأثير على أصابع اليد بشكل كبير، منها تغيير شكل المفاصل في أصابع اليد وتضرر تلك الموجودة في الرقبة والأكتاف.
فانحناء الرأس للأمام بمقدار 2.5 سم، يزيد العبء على مفاصلك وعظامك بشكل كبير في محاولة لدعم الرأس، بمعنى أن انحناء الرأس حتى يصل ذقنك لصدرك يضع ضغط خمسة رؤوس تقريباً على مفاصلك!
2- الأحذية غير المناسبة
عليك التأكد من أن حذاءك مناسب لدعم مفاصل جسمك المختلفة، ومناسب أيضًا لنوع الرياضة التي تمارسها، فلكل رياضة حذاء ملائم، أيضًا عليك الابتعاد عن الأحذية ذات الكعب العالي والتي تزيد من العبء على المفاصل الموجودة في أصابع القدم، كما تزيد الإصابة بخطر هشاشة العظام.
3- طقطقة المفاصل
قد تسبب طقطقة المفاصل مع مرور الوقت، إلحاق الضرر بها، وتورمها وضعفها.
4- حقائب النساء
قد تسبب الحقائب الكبيرة، ألم الرقبة والأكتاف، خاصة المحمولة على كتف واحدة، لأنها تؤدي إلى عدم توازن الجسم خلال المشي، وبالتالي تضرر المفاصل.
5- وضع خاطئ للنوم
قد يساعد النوم على المعدة في التخلص من مشكلة الشخير، إلا أنه قد يساهم في دفع الرأس إلى الوراء مما يزيد من الضغط على العمود الفقري لديك، الأمر الذي يساهم في ضعف مفاصلك وتضررها مع مرور الوقت.
6- وضعية الجلوس
عليك التأكد من وضعية جلوسك، والتي لا بد ألا تشمل انحناء ظهرك ورقبتك إلى الأمام، فهذا يسبب الآما كبيرة في منطقة الظهر والرقبة والأكتاف أيضاً، نتيجة زيادة الضغط على المفاصل الموجودة في هذه المناطق. وفق “أخبار 24”.
7- الاستخدام المفرط للحاسب
بعض الأشخاص تحتم عليهم طبيعة عملهم استخدام جهاز الحاسوب طوال الوقت، فإن كنت من هؤلاء، فأنت معرض للإصابة بمشاكل في المفاصل، فعليك مراقبة نفسك إن شعرت بآلام في الرقبة والكوع والظهر والرسغ والأكتاف، وأيضا إجهاد العضلات، وعليك التأكد من أن وضعية الكرسي مع المكتب متلائمة تماماً، إضافة إلى ضرورة القيام عن المكتب للحركة كل ساعة تقريباً.