بالفيديو.. “الأمن البيئي” يضبط مخالفين لنظام المراعي والغابات وأطناناً من الحطب المحلي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بمساعدة الأمن العام، 108 آلاف كيلوجرام من الحطب بحوزة 44 مواطنا، و41 وافدًا في 50 مركبة، في منطقة الرياض.
كما ضبطت عدد شاحنات ومركبات بحوزة مواطنين ووافدين ومخالف لنظام أمن الحدود في مناطق الرياض وتبوك والقصيم ونجران والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة.
وألقت القوات القبض على مخالفي نظام المراعي والغابات والتعليمات التي تمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، وأحالتهم للجهات المختصة.
#القوات_الخاصة_للأمن_البيئي بمساندة من #الأمن_العام تضبط مخالفي نظام المراعي والغابات، والتعليمات التي تمنع بيع الحطب المحلي أو نقله.@security_gov@SFES_KSA#لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/de7chxxuED
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) November 25, 2020
وفق “أخبار 24”.