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أخبار المناطق > بالفيديو.. “الأمن البيئي” يضبط مخالفين لنظام المراعي والغابات وأطناناً من الحطب المحلي
25/11/2020   7:16 م

بالفيديو.. “الأمن البيئي” يضبط مخالفين لنظام المراعي والغابات وأطناناً من الحطب المحلي

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بمساعدة الأمن العام، 108 آلاف كيلوجرام من الحطب بحوزة 44 مواطنا، و41 وافدًا في 50 مركبة، في منطقة الرياض.

كما ضبطت عدد شاحنات ومركبات بحوزة مواطنين ووافدين ومخالف لنظام أمن الحدود في مناطق الرياض وتبوك والقصيم ونجران والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة.

وألقت القوات القبض على مخالفي نظام المراعي والغابات والتعليمات التي تمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، وأحالتهم للجهات المختصة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الأمن البيئي” يضبط مخالفين لنظام المراعي والغابات وأطناناً من الحطب المحلي

أخبار المناطق
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