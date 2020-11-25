أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن السعرات الحرارية التي يحصل عليها الإنسان من الطعام هي المتحكم في عملية إنقاص الوزن أو الحفاظ على الوزن المثالي أو زيادة الوزن.
وأوضحت الهيئة في رسالة توعوية لها، أنه يمكن السيطرة على وزن الجسم بالتحكم في السعرات التي يتم استهلاكها، لافتة إلى أنه للحفاظ على الوزن يجب أن يكون عدد السعرات التي يحصل عليها الفرد من الطعام مساوية لعدد السعرات الحرارية التي يستهلكها.
وأبانت أنه لزيادة الوزن يجب أن يكون عدد السعرات أعلى من التي يستهلكها، أما لإنقاص الوزن يجب أن يكون عدد ما يحصل عليه من سعرات بالطعام أقل مما يستهلكه.
وأوصت الهيئة بمجموعة من الإرشادات لاختيار بدائل غذائية بسعرات حرارية أقل، جاءت كالتالي:
تجنب اختيار الأغذية المقلية أو الغنية بالدهون، والتركيز على الأغذية الغنية بالألياف، مثل: الفواكه والخضراوات والمخبوزات المعدة من الحبوب الكاملة.
تقليل الإضافات على الوجبات مثل الشراب المحلى أو المايونيز والصلصات والكاتشب، واختيار المنتجات ذات المحتوى الأقل من السعرات الحرارية، والأغذية القليلة أو الخالية من الدهن قدر المستطاع. وفق “أخبار 24”.
استبدال المشروبات الغازية المحلاة ببدائل تحتوي على سعرات حرارية أقل مثل الماء والعصائر الطازجة غير المحلاة.
وأشارت إلى أهمية معرفة احتياجك الفعلي من السعرات الحرارية، وذلك من خلال زيارة أخصائي تغذية، وأخيرا اختيار الوجبات والمشروبات ذات الحجم الأقل.