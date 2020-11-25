“السوق المالية”: رصد عدد من اشتباهات التلاعب والتضليل المخالفة للنظام.. وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة

كشفت هيئة السوق المالية عن رصد عدد من الاشتباهات التي انطوت على تلاعب وتضليل ومخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأكدت الهيئة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأن المخالفين بما في ذلك إحالتهم للنيابة العامة.
يأتي ذلك في ظل ما تشهده السوق المالية من ارتفاعات وتذبذبات في أسعار أسهم بعض الشركات.
وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة.
وطالبت جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية، بعدم الانسياق وراء أي ارتفاعات غير مبررة أو شائعات أو معلومات غير موثوقة ينشرها أشخاص غير مرخص لهم، بغرض تضليل المستثمرين واستغلالهم لتحريك أموالهم داخل السوق المالية باتجاهات معينة تخدم أهدافهم غير المشروعة. وفق “أخبار 24”.
ودعت الهيئة عموم المستثمرين لضرورة الحصول على المعلومات الموثوقة من مصادرها، وأن يبني المستثمر قراراته الاستثمارية وفق هذه المعلومات والبيانات الدقيقة المتوفرة عن الشركات المدرجة ومعرفة قوائمها المالية وكفاءة أعمالها الحالية والمتوقعة مستقبلاً والإفصاحات الدقيقة والاستثمار عبر القنوات المرخصة.
وأضافت أنه يمكن للمستثمرين الحصول على المعلومات الموثوقة من خلال إعلانات وبيانات الشركات المدرجة ومن خلال موقعي هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) الإلكترونيين.
وشددت على ضرورة توخي الحيطة والحذر ومعرفة ودراسة المخاطر عند الشروع في الاستثمار في الشركات المدرجة.
وأهابت بأنه في حال وجود أي ممارسات قد تشكل مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بالمبادرة بتقديم بلاغات.