الطلاب أبلغوا المعلمين.. وفاة معلم أثناء تدريس الطلاب عن بُعد عبر منصة “مدرستي”

توفي معلم – من إحدى الجنسيات العربية – يعمل في مدرسة أهلية بمدينة الدمام، وذلك أثناء تدريس طلاب مدرسته عن بُعد عبر منصة “مدرستي”، حيث سقط أثناء عمله، ونُقل للمستشفى حيث فارق الحياة.
وأوضح أحد معلمي المدرسة، وفقا لـ”عكاظ”، أنه علم بحالة الوفاة بعد ظهر اليوم من خلال الرسائل والاتصالات على هاتفه، وأن المعلم المتوفى كان يدرّس الطلاب عن بعد من منزله بأحد الأحياء القريبة من مدرسته.
وأضاف أن الطلاب الحاضرين في الحصة الدراسية، عبر “مدرستي” وبرنامج التيمز، هم من أبلغوا المعلمين الآخرين، الذين هبوا لنجدة زميلهم في منزله، وتواصلوا مع الهلال الأحمر ونقل المعلم إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة.