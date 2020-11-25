القصبي يكشف أسباب فوز “التجارة” بجائزة التميز الحكومي العربي

كشف وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، اليوم (الأربعاء)، عن أسباب فوز الوزارة بجائزة التميز الحكومي العربي الإماراتية، كأفضل وزارة في العالم العربي بين أكثر من 5 آلاف مشاركة حكومية عربية.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية على “نشرة الرابعة” في قناة “العربية”، أن السر في فوز الوزارة بهذه الجائزة هو ثقافة العمل ووضع المستهدفات في كل الاتجاهات والعمل عليها بكل إخلاص وتفانٍ.
وأضاف أن استهداف المؤشرات العالمية والجهود المشتركة مع الجهات المعنية وتحليل نقاط الضعف للوزارة ساعد في تسهيل رسم خريطة التطوير. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن فوز الوزارة بجائزة التميز الحكومي العربي الإماراتية يحفز على مزيد من الإبداع والتطوير في المستقبل.
يُذكر أن الإمارات أطلقت الجائزة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، واستقبلت 5 آلاف مشاركة حكومية للمنافسة على أفضل وزير ووزارة ومحافظ، مع استبعاد الإمارات من المشاركة.
#نشرة_الرابعة | وزير التجارة @malkassabi يكشف أسباب فوز #التجارة_السعودية_أفضل_وزارة_عربية ويؤكد بأن التميز الحكومي أصبح هدفا مؤسسيا ضمن #رؤية_2030 pic.twitter.com/hD5CX1A3qE
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 25, 2020