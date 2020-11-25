بعد “التجارة”.. رئيس “شركة المياه” ينال جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة حكومية

نال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية محمد الموكلي، اليوم (الأربعاء)، جائزة التميز الحكومي العربي في دبي كأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة حكومية.
وأوضحت الجهة المنظمة للجائزة أن اختيار الموكلي جاء لتميزه في تحسين مستوى الخدمات المقدمة وحوكمتها، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي خلال مدة قياسية، رغم تحديات إعادة هيكلة خدمات الشركة.
ونجحت الشركة في توحيد أنظمة الفوترة، ورقمنة الخدمات وتوحيد منصات التواصل مع العملاء في مركز اتصال موحد، مقارنةً بــ 15 مركز اتصال في عام 2016. وفق “أخبار 24”.
كما تم تركيب أكثر من مليوني عداد ذكي للإسهام في خفض الهدر المائي، إضافة إلى تنفيذ 789 مشروعاً تنموياً في جميع مناطق المملكة، وارتفعت كميات المياه الموزعة يوميًا إلى 10.2 مليون متر مكعب، وكميات المعالجة الصحية إلى 5.1 مليون متر مكعب.