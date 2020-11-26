بالفيديو.. مختصون: الاحتيال الإلكتروني يتضاعف أثناء عروض الجمعة البيضاء

أكّد أحد المختصين في مكافحة الغش التجاري وتوعية المستهلكين، أمس (الأربعاء)، أن عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني تتضاعف أثناء تخفيضات وعروض ما يُعرف بالجمعة البيضاء.
وأوضح سعد الشيري، في لقاءٍ له على قناة “الإخبارية”، عدداً من العوامل التي ساعدت في رواج سوق الشراء عبر الإنترنت هذا العام، وعلى رأسها إجراءات العزل المنزلي المصاحبة لجائحة كورونا.
وأضاف أن أغلب المستهلكين تحركهم الرغبة لا الحاجة لشراء المنتجات أثناء فترات التخفيضات، مشيراً إلى أن تعوّدهم على الحصول على المنتجات عبر إيصالها للمنازل ساهم في رواج السوق الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، بيّن مختص في تقنية الشراء عبر الإنترنت، في مداخلة هاتفية، أن مجرد ظهور العلامة الخضراء في المتصفح “https protocol” لا يعني أن الموقع آمن لإتمام عملية الشراء عبر البطاقات البنكية.
وأوضح أن هناك طرقاً لقياس مدى أمان وحماية المواقع للبيانات البنكية، ومنها البحث عن آراء الناس في الخدمات المقدمة للموقع عبر جوجل، وتحليل الموقع المعلن عبر موقع “فيروس توتال” لتحليل البيانات.
فيديو | مختصون لـ #نشرة_النهار: النصب والاحتيال عبر التسوق الإلكتروني يتضاعف أثناء عروض #الجمعة_البيضاء#الإخبارية pic.twitter.com/88fvEVqtRd
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 25, 2020